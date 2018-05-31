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Математики предсказали победителя чемпионата мира по футболу

01.06.2018 10:47 — Разное | Tut.by  
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Наиболее вероятные финалисты чемпионата мира по футболу — 2018 — Бразилия и Германия, считают австрийские математики. Научная работа об этом опубликована на площадке EconPapers, кратко о ней рассказывает сайт Инсбрукского университета.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Экономисты Кристоф Ляйтнер (Christoph Leitner) и Ахим Цайляйс (Achim Zeileis) из Университета Инсбрука собрали статистические данные и коэффициенты от 26 ведущих букмекерских фирм мира. На их основании исследователи построили сложную статистическую модель «консенсуса букмекеров», которая описывает игры и их результаты.

По результатам расчетов, самые высокие шансы на победу у Бразилии — 16,6%. Не намного отстает Германия — 15,8%. Шансы того, что обе эти сборные окажутся в финале, ученые оценили в 5,5%. Если две эти команды встретятся, их шансы на победу будут почти равны: у Бразилии — 50,6%, у Германии — 49,4%.

Среди других претендентов на чемпионский титул — Испания (12,5%), Франция (12,1%), Аргентина (8,4%) и Бельгия (7,3%). Россия в этом «рейтинге» стоит только на 12-й строке, ее шансы на чемпионство специалисты оценивают в 2,1%. Вероятность того, что Россия выйдет в четвертьфинал, составляет 28,9%

Ранее ученые успешно предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2010 года и трех из четырех полуфиналистов ЧМ-2014. Однако исследователи отметили, что их прогноз не может был абсолютно точным и его не стоит использовать как рекомендацию для ставок.

 
 
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Наиболее вероятные финалисты чемпионата мира по футболу-2018 - Бразилия и Германия.
 
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