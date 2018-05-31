Акция с хэштегом «Театрдетям» пройдёт в Бресте

Брестский академический театр драмы (БАТД) 1 июня организует акцию #Театрдетям.

Этот проект приурочен к Дню защиты детей и проводится впервые. Мероприятие бесплатное. Оно рассчитано на детей до 13 лет.

Праздник начнётся со спектакля «Пуськи бятые» в 11.00 в фойе БАТД. С 13.30 организована развлекательная программа под открытым небом: итерактивная игра с Астериксом и Обеликсом, конкурсы, шоу мыльных пузырей, твистинг (плетение фигур из воздушных шаров), аквагрим.

Параллельно будет работать «Детская мастерская», где ребята научатся лепить из глины. Завершится праздник сказкой «Сивка-Бурка». Гостей мероприятия будут угощать сладостями.