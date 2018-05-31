|
Акция с хэштегом «Театрдетям» пройдёт в Бресте
Брестский академический театр драмы (БАТД) 1 июня организует акцию #Театрдетям.
Этот проект приурочен к Дню защиты детей и проводится впервые. Мероприятие бесплатное. Оно рассчитано на детей до 13 лет.
Праздник начнётся со спектакля «Пуськи бятые» в 11.00 в фойе БАТД. С 13.30 организована развлекательная программа под открытым небом: итерактивная игра с Астериксом и Обеликсом, конкурсы, шоу мыльных пузырей, твистинг (плетение фигур из воздушных шаров), аквагрим.
Параллельно будет работать «Детская мастерская», где ребята научатся лепить из глины. Завершится праздник сказкой «Сивка-Бурка». Гостей мероприятия будут угощать сладостями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский академический театр драмы (БАТД) 1 июня организует акцию #Театрдетям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)