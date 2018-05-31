Экзамены 2018 («горячие» линии)

В период подготовки и проведения выпускных экзаменов с 15 мая по 13 июня 2018 года организована работа «горячих» телефонных линий.

ГУО «Гимназия г.Дзержинска»:

Повхлеб Людмила Станиславовна – директор гимназии – понедельник с 9.00 до 17.00 (телефон 8(01716) 5-52-05)

Захарова Людмила Ивановна – заместитель директора гимназии – среда с 9.00 до 19.00 (телефон 8 (01716) 5-00-92).

ГУО «Средняя школа №2 г.Дзержинска»:

с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам:

8 (01716) 5-53-57 - директор школы Каспорская Ирина Васильевна;

8 (01716) 9-43-91 - заместитель директора по учебной работе Борохова Ирина Яковлевна.

ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинска»:

с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам:

8 (01716) 6-17-70 - директор школы Лукша Людмила Константиновна;

8 (01716) 6-17-70 - заместитель директора по учебной работе Кандратович Елена Петровна.



