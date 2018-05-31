|
На Крымском мосту произошло первое ДТП
На мосту через Керченский пролив произошло первое ДТП. Об этом сообщает
Как отмечается, на мосту днем на 142-м километре А-290 произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Инцидент произошел из-за того, что водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию.
«За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что в результате ДТП никто не пострадал, ограничений движения также не вводилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП никто не пострадал, ограничений движения также не вводилось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)