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Прессбол: Впервые во главе ФХБ может встать профессиональный в прошлом хоккеист

01.06.2018 11:38 — Разное | Tut.by  
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Шеф хоккейного отдела «Прессбола» Вячеслав Федоренков в традиционной рубрике «Славословие» заострил внимание на том, что после возможной отставки Семена Шапиро с поста председателя ФХБ может быть создан прецедент: впервые во главе организации встанет профессиональный в прошлом хоккеист.


Cемен Шапиро. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В общем, кандидатур на пост главного тренера — тьма. И куда более интересным на сегодня выглядит даже не то, к какой ФХБ в итоге склонится, а кто, собственно, будет склоняться. В смысле — договариваться и подписывать с новым коучем контракт, что является прерогативой председателя федерации.

Да-да: по всему видать, спустя всего год после назначения на пост Семена Шапиро вопрос опять выглядит непраздным. Шеф ФХБ сейчас в отпуске. В штатном режиме в этом не было бы ничего странного: с даты вступления в должность аккурат минул год, да и хвост мая — начало июня это самые удобные даты отдыха в хоккее, «мертвый сезон». Все сходилось бы, кабы не одно но: «Сведения, знаете ли, нехорошие»…

Вернее, слухи, которые официально комментировать не принято, но которые, поступая из нескольких источников, нередко позже материализуются в факты. Они (пока еще слухи) таковы: отставка Шапиро необязательна, но возможна. И даже всплывает пара фамилий возможных преемников — Дмитрий Басков и Геннадий Савилов.

Обоих объединяет молодость («под» и «чуть за» 40), карьера профессионального хоккеиста в прошлом и принадлежность к президентской хоккейной команде в настоящем. В активе Баскова к тому же немалый профильный управленческий опыт в роли директора динамовской хоккейной школы и зампреда ФХБ, в последнее время как раз и исполняющего обязанности пребывающего в отпуске председателя.


Дмитрий Басков. Фото: hcdinamo.by

Рассматривая вариант смены Шапиро на одного из двух кандидатов [Дмитрия Баскова или Геннадия Савилова], нельзя не заметить, что в случае прихода к штурвалу любого из них будет создан прецедент: во главе федерации впервые встанет профессиональный в прошлом хоккеист. Прежде самым приближенным к теме был Лев Контарович, в свое время преуспевший на ниве хоккейного арбитража.

Но, повторюсь, уход с поста Шапиро, насколько мне известно, вопрос пока допустимый, однако не решенный. Случись отставка, Семен Борисович войдет в историю как глава ФХБ с рекордно коротким сроком пребывания в должности — всего год. Со времен Владимира Наумова (восемь лет у хоккейного штурвала) вообще прослеживается четкая тенденция уполовинивания кредита доверия: Евгений Ворсин — четыре с небольшим года, Игорь Рачковский — примерно вдвое меньше, Семен Шапиро… Пока многоточие, — написал Вячеслав Федоренков.

 
 
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Вячеслав Федоренков заострил внимание на том, что после возможной отставки Семена Шапиро с поста председателя ФХБ может быть создан прецедент: впервые во главе...
 
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