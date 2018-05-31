На М1 Audi влетела в 17-тонный погрузчик и сдвинула его на 4 метра: водитель легковушки погиб

Смертельная авария произошла 31 мая, в 12.00, на трассе М1 вблизи деревни Голубы Борисовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, 50-летний водитель Audi, гражданин РФ, ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ и на 462-м километре дороги врезался в стоящий на обочине погрузчик.





В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.





Как сообщает издание VBORiSOVE.BY , неподалеку от погрузчика бригада рабочих производила замену металлических ограждений. О проведении дорожных работ предупреждали специальные ограждающие знаки. От удара 17-тонный погрузчик сдвинулся на 4 метра.





Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.