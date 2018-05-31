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На М1 Audi влетела в 17-тонный погрузчик и сдвинула его на 4 метра: водитель легковушки погиб
Смертельная авария произошла 31 мая, в 12.00, на трассе М1 вблизи деревни Голубы Борисовского района. Об этом
По предварительной информации, 50-летний водитель Audi, гражданин РФ, ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ и на 462-м километре дороги врезался в стоящий на обочине погрузчик.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
Как сообщает издание
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Смертельная авария произошла 31 мая, в 12.00, на трассе М1 вблизи деревни Голубы Борисовского района.
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