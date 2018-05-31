В Миорах горит ФОК

Пожар в Миорах Витебского района начался 1 июня, работники комплекса эвакуированы.

По информации МЧС, возгорание произошло в районе обрешетки кровли.

«На месте работают подразделения МЧС, вскрывают конструкции кровли», — уточнил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Миорах был открыт в феврале 2010 года. В нем работают бассейн, баня, тренажерные залы, залы бильярда, настольного тенниса.

В тушении задействовано около 30 человек, работает 8 единиц техники. Пострадавших нет.

Фото: onliner.by