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В Миорах горит ФОК
Пожар в Миорах Витебского района начался 1 июня, работники комплекса эвакуированы.
По информации МЧС, возгорание произошло в районе обрешетки кровли.
«На месте работают подразделения МЧС, вскрывают конструкции кровли», — уточнил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Миорах был открыт в феврале 2010 года. В нем работают бассейн, баня, тренажерные залы, залы бильярда, настольного тенниса.
В тушении задействовано около 30 человек, работает 8 единиц техники. Пострадавших нет.
Фото: onliner.by
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Пожар в Миорах Витебского района начался 1 июня, работники комплекса эвакуированы. По информации МЧС, возгорание произошло в районе обрешетки кровли.
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