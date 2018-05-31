В Быхове пьяные хулиганы порезали колеса на 22 автомобилях

28 мая в милицию поступило сразу несколько заявлений от жителей деревни Годылево.

Граждане рассказали, что в ночь с 27 на 28 мая кто-то порезал шины на их авто.

Выехав на место происшествия, милиционеры увидели, что пострадало 22 автомобиля: колеса были повреждены боковыми порезами. Все машины находились возле домов на трех улицах.

Преступников нашли в течение суток. Ими оказались 54-летний и 34-летний местные жители, которые в пьяном виде решили похулиганить. Колеса резали складным ножом.

К слову, чтобы отвести от себя подозрения, один из хулиганов спустил шины и на своем автомобиле.