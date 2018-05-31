Новое правительство сформировано в Италии

В Италии преодолели политический кризис и, наконец, сформировали правительство. Министры нового кабинета принесут присягу.

Во время выборов, которые прошли почти три месяца назад, ни одной из партий не удалось получить правящее большинство. После длительных переговоров «Движение 5 звёзд» и партия «Лига» согласились сформировать коалиционный кабинет. Во главе – юрист Джузеппе Конте. Второй раз за неделю он получил от президента Серджо Матареллы мандат на формирование кабмина. И со второй попытки представил главе государства список, который был одобрен.