​Автомобиль въехал в толпу людей в Манчестере

В британском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. Шесть человек ранены.

ДТП произошло ночью в районе «Траффорд-парка». Автомобиль выехал с проезжей части на тротуар, сбил группу пешеходов, а затем скрылся с места происшествия. Позже полицейским удалось задержать водителя. Им оказался 21-летний мужчина. Причины сейчас устанавливают. Но уже заявили в полиции – оснований считать инцидент терактом пока нет.