Правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить рост цен на топливо

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После того как литр АИ-92 подорожал на 6% с начала в года, а на московских заправках не осталось топлива дешевле 40 рублей, власти приняли решение снизить налоги, доля которых в конечной цене бензина превышает 50%.С 1 июня правительство снизит акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо - на 2 тысячи рублей, рассказалучастник совещания у вице-премьера, курирующего вопросы энергетики.На совещании присутствовали представители всех крупнейших нефтяных компаний.Они подтвердили, что после снижения налоговой нагрузки будут готовы удерживать розничные цены на текущем уровне, не допуская их дальнейшего повышения, сообщил официальный представитель Козака- добавил он.С 1 января акцизы на бензин выросли на 50 копеек за литр - это был первый этап повышения, заложенного в закон о бюджете, а второй предстоит уже через месяц, также на 50 копеек за литр.Но если уже принятых мер будет недостаточно, власти готовы отменить июльское повышение - это, сказал Джус.В результате потребителям бензина станет легче. Но бюджет недополучит 140 миллиардов рублей, заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов.По его словам, источники возмещения выпадающих доходов правительству предстоит определить осенью - это будут либо дополнительные ненефтегазовые доходы, либо заимствования.