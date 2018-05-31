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Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и готовит запрет на немецкие авто

01.06.2018 11:39 — Разное | UDF  
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Фото: AP
Торговая война, которая откладывалась в течение трех месяцев, все же стартовала.

США с 1 июня вводят заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, объявил в четверг министр торговли Уилбур Росс.

На поставки из этих стран с пятницы будут действовать те же ограничения, что 1 марта были введены для Японии, России, Китая и других стран. Пошлина составит 25% для стали и 10% для алюминия.

ЕС и ближайшим соседям Штатов была предоставлена отсрочка на 3 месяца для переговоров, и президент Дональд Трамп "принял решение ее не продлевать", сообщил Росс, которого цитирует Reuters.

"Мы рассчитываем на продолжение переговоров как с Канадой и Мексикой, так и с Еврокомиссией, потому что есть и другие вопросы, которые нам необходимо решить", - заявил министр, не уточнив, какие именно шаги должны предпринять попавшие под пошлины страны, чтобы добиться их отмены.

Переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись, а переговоры с ЕС завершились безрезультатно, констатировал Росс.

Следующим шагом администрации Трампа может стать прямой удар по немецкому автопрому, сообщает со ссылкой на источники WirtschaftsWoche.

По данным издания, Вашингтон предупредил канцлера Ангелу Меркель о возможности полного запрета на ввоз в США люксовых немецких автомобилей. Двумя неделями ранее американский Минторг начал расследование поставок зарубежных авто в США на предмет "угрозы национальной безопасности", которую они могут представлять.

Еврокомиссия намерена ответить пропорциональными мерами на объявленные пошлины на сталь и алюминий; уже 1 июня во Всемирную торговую организацию будет подан иск против США, объявила ЕК в четверг.

Вводимые США пошлины затрагивают экспорт из еврозоны на 6,4 млрд евро и "идут в разрез с нормами ВТО"; ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, а их размер будет определен в соответствии с ущербом, говорится в заявлении ЕК.

"Черный список" товаров уже готов и получил поддержку всех членов ЕС.

"США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

 
 
Ссылка на источник 36
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Торговая война, которая откладывалась в течение трех месяцев, все же стартовала.
 
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