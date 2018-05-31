Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и готовит запрет на немецкие авто

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США с 1 июня вводят заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, объявил в четверг министр торговлиНа поставки из этих стран с пятницы будут действовать те же ограничения, что 1 марта были введены для Японии, России, Китая и других стран. Пошлина составит 25% для стали и 10% для алюминия.ЕС и ближайшим соседям Штатов была предоставлена отсрочка на 3 месяца для переговоров, и президент Дональд Трампсообщил Росс, которого цитируетзаявил министр, не уточнив, какие именно шаги должны предпринять попавшие под пошлины страны, чтобы добиться их отмены.Переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись, а переговоры с ЕС завершились безрезультатно, констатировал Росс.Следующим шагом администрации Трампа может стать прямой удар по немецкому автопрому,со ссылкой на источники WirtschaftsWoche.По данным издания, Вашингтон предупредил канцлерао возможности полного запрета на ввоз в США люксовых немецких автомобилей. Двумя неделями ранее американский Минторг началпоставок зарубежных авто в США на предмет "угрозы национальной безопасности", которую они могут представлять.Еврокомиссия намерена ответить пропорциональными мерами на объявленные пошлины на сталь и алюминий; уже 1 июня во Всемирную торговую организацию будет подан иск против США, объявила ЕК в четверг.Вводимые США пошлины затрагивают экспорт из еврозоны на 6,4 млрд евро и; ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, а их размер будет определен в соответствии с ущербом, говорится в заявлении ЕК."Черный список" товаров уже готов и получил поддержку всех членов ЕС.- заявил глава Еврокомиссии