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Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и готовит запрет на немецкие авто
Фото: AP
США с 1 июня вводят заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, объявил в четверг министр торговли Уилбур Росс.
На поставки из этих стран с пятницы будут действовать те же ограничения, что 1 марта были введены для Японии, России, Китая и других стран. Пошлина составит 25% для стали и 10% для алюминия.
ЕС и ближайшим соседям Штатов была предоставлена отсрочка на 3 месяца для переговоров, и президент Дональд Трамп "принял решение ее не продлевать", сообщил Росс, которого цитирует
"Мы рассчитываем на продолжение переговоров как с Канадой и Мексикой, так и с Еврокомиссией, потому что есть и другие вопросы, которые нам необходимо решить", - заявил министр, не уточнив, какие именно шаги должны предпринять попавшие под пошлины страны, чтобы добиться их отмены.
Переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись, а переговоры с ЕС завершились безрезультатно, констатировал Росс.
Следующим шагом администрации Трампа может стать прямой удар по немецкому автопрому,
По данным издания, Вашингтон предупредил канцлера Ангелу Меркель о возможности полного запрета на ввоз в США люксовых немецких автомобилей. Двумя неделями ранее американский Минторг начал
Еврокомиссия намерена ответить пропорциональными мерами на объявленные пошлины на сталь и алюминий; уже 1 июня во Всемирную торговую организацию будет подан иск против США, объявила ЕК в четверг.
Вводимые США пошлины затрагивают экспорт из еврозоны на 6,4 млрд евро и "идут в разрез с нормами ВТО"; ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, а их размер будет определен в соответствии с ущербом, говорится в заявлении ЕК.
"Черный список" товаров уже готов и получил поддержку всех членов ЕС.
"США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Торговая война, которая откладывалась в течение трех месяцев, все же стартовала.
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