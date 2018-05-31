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За январь-апрель 2018 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 402,2 млн рублей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страховые взносы в Беларуси в январе-апреле выросли на 18,9 процентов За январь-апрель 2018 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 402,2 млн рублей.

Темп роста страховых взносов за январь- апрель 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 118,9%.По добровольным видам страхования за январь-апрель 2018 года страховые взносы составили 248,3 млн. рублей, что на 45,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, об этом говоритстатистика Минфина.Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2018 года – 153,9 млн. рублей, что на 18,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 61,7% (за январь-апрель 2017 года – 59,9%).За январь-апрель 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 198,2 млн. рублей, что на 32,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.