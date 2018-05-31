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Как выбрать СТО для покраски авто

01.06.2018 12:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Как выбрать СТО для покраски авто
Фото из открытых источников

Качественная и профессиональная покраска авто способна преобразить вашу машину и продлить срок ее службы. Кроме того, это довольно дорогостоящая процедура. Вот почему к выбору сервиса и специалиста, который будет заниматься этим, стоит отнестись с особым вниманием.

К кому обратиться?

Компании и частные лица, которые оказывают подобные услуги, можно сгруппировать в три категории. Каждая из них имеет как плюсы, так и минусы. Попробуем разобраться, где же лучше всего производить покраску авто.

Официальные дилеры

На первый взгляд у такого варианта сплошные плюсы:

  • высококачественное специализированное оборудование;
  • использование фирменных материалов;
  • высокая квалификация персонала;
  • официальная гарантия на ремонт.

Однако за «громкое имя» и авторитетность придется солидно заплатить. Кроме того, использование брендовой продукции при покраске может быть неоправданным. Материалы с менее звучным именем производителями могут быть ничем не хуже по эксплуатационным характеристикам, а стоить на порядок дешевле.

Специализированный автосервис

Под специализированным автосервисом понимается СТО площадью от 350 м2, в которой есть отдельная камера для покраски и профессиональное оборудование. Это оптимальный вариант, поскольку специалисты СТО также имеют большой опыт покраски авто различных марок, но при этом их услуги гораздо доступнее в ценовом плане.

Это оптимальный вариант по соотношению «цена-качество», только прежде, чем определяться с выбором конкретного автосервиса ознакомьтесь с примерами выполненных работ и поищите отзывы в интернете. Также потребуйте чек и официальную гарантию. Соглашайтесь на сотрудничество только в том случае, если все ваши требования удовлетворят. В принципе, последнее касается любых услуг автосервисов. Даже если вам потребовался кузовной ремонт или обычная диагностика авто – оценивайте СТО по критериям выше.

Частные лица

Частники обустраивают свой «автосервис» в гараже, однако и используемое оборудование, и уровень подготовки таких мастеров-самоучек оставляют желать лучшего. В погоне за выгодой можно сделать только хуже, когда на устранение последствий такой «экономной» покраски уйдет еще больше средств, чем, если бы вы сразу обратились к профессионалам.

Если не хотите переплачивать лишние деньги дилеру, который «прицепом» навяжет кучу сопутствующих платных услуг, но при этом боитесь доверить покраску самоучке в гаражной мастерской, выбирайте качественный автосервис с хорошей репутацией.

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