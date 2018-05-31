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Коррупционная схема с ущербом 500 тысяч рублей раскрыта правоохранителями
Правоохранители выявили крупную коррупционную схему посредничества в агропромышленной сфере с ущербом почти на 500 тысяч белорусских рублей, сообщает ГУБЭП МВД.
Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральная прокуратура вскрыли преступную схему: должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами из Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности.
Во время подготовки к посевной кампании гендиректор и начальник отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» приобретали запчасти к сельскохозяйственной технике (от сенажной упаковочной пленки, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров) по завышенной стоимости. Цена превышала установленную производителем до девяти раз.
Сумма причиненного ущерба ОАО «Миноблагросервис» и сельскохозяйственным предприятиям Минской области составила почти 500 тысяч белорусских рублей. В отношении гендиректора и начальника отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст.424 УК).
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Правоохранители выявили крупную коррупционную схему посредничества в агропромышленной сфере с ущербом почти на 500 тысяч белорусских рублей, сообщает ГУБЭП МВД.
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