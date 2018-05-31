Выпавшего из окна мужчину​ пожарные спасли в Риге

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Пожарные Риги спасли выпрыгнувшего из окна многоэтажки самоубийцу.

Мужчина уже собирался прыгнуть с четвёртого этажа, спасатели не стали заходить в квартиру, чтобы не спугнуть его. Один из пожарных ждал прыгуна в окне этажом ниже, а второй фиксировал коллегу. К счастью, нестандартный план сработал. Летящего человека ухватили за ноги, после чего втащили в квартиру.