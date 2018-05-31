|
Выпавшего из окна мужчину пожарные спасли в Риге
Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.
Пожарные Риги спасли выпрыгнувшего из окна многоэтажки самоубийцу.
Мужчина уже собирался прыгнуть с четвёртого этажа, спасатели не стали заходить в квартиру, чтобы не спугнуть его. Один из пожарных ждал прыгуна в окне этажом ниже, а второй фиксировал коллегу. К счастью, нестандартный план сработал. Летящего человека ухватили за ноги, после чего втащили в квартиру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарные Риги спасли выпрыгнувшего из окна многоэтажки самоубийцу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)