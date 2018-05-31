Тактическое учение на базе хранения инженерных боеприпасов проведено в Речице

Такие объекты – под особым контролем. Случись пожар – последствия могут быть куда серьёзнее обычного ЧП.

Главное – не дать огню распространиться и уж тем более – детонировать боезарядам. Спасатели отработали различные варианты локализации очагов возгорания, а также способы эвакуации людей на случай, если пламя все же добралось до боеприпасов.