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Тактическое учение на базе хранения инженерных боеприпасов проведено в Речице
Такие объекты – под особым контролем. Случись пожар – последствия могут быть куда серьёзнее обычного ЧП.
Главное – не дать огню распространиться и уж тем более – детонировать боезарядам. Спасатели отработали различные варианты локализации очагов возгорания, а также способы эвакуации людей на случай, если пламя все же добралось до боеприпасов.
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Такие объекты – под особым контролем. Случись пожар – последствия могут быть куда серьёзнее обычного ЧП.
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