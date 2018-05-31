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В воскресенье в Минске откроется аквапарк Dreamland
Вслед за Дворцом водного спорта, который
В этом году в
Цены в аквапарке остались на уровне 2017 года. Самый дорогой билет обойдется в 28 рублей (если покупать его в выходной с 12.00 до 16.00). Дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут сходить в аквапарк дешевле (самый дорогой льготный билет стоит 16 рублей).
В аквапарке напомнили, что вода в акватории подогревается автоматически.
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В этом году в Dreamland заработает новая горка "Мультисайд", на который можно прокатиться наперегонки вчетвером. Это уже пятая горка в аквапарке.
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