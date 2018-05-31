﻿ В воскресенье в Минске откроется аквапарк Dreamland. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В воскресенье в Минске откроется аквапарк Dreamland

01.06.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вслед за Дворцом водного спорта, который открыл летнюю зону еще в мае, в столице открывается сезонный аквапарк Dreamland. Он начнет работу 3 июня и будет работь все лето при температуре от +23 °С.


В этом году в Dreamland заработает новая горка «Мультисайд», на который можно прокатиться наперегонки вчетвером. Это уже пятая горка в аквапарке. Четыре, в том числе экстремальная (наклонена под углом 70 градусов) открылись в 2017 году. В 2015 и 2016 «Дримлэнд» работал без горок, лишь с волновым бассейном и ленивой рекой.

Цены в аквапарке остались на уровне 2017 года. Самый дорогой билет обойдется в 28 рублей (если покупать его в выходной с 12.00 до 16.00). Дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут сходить в аквапарк дешевле (самый дорогой льготный билет стоит 16 рублей).

В аквапарке напомнили, что вода в акватории подогревается автоматически.

Аквапарк будет работать с 3 июня до 31 августа без выходных при температуре при +23 °С.

Читайте также
Дворец водного спорта поднял цену на открытые бассейны в полтора раза (узнать цены в летнем сезоне 2018)
Все фестивали под открытым небом в Минске и не только: купи билет уже сейчас
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в Dreamland заработает новая горка "Мультисайд", на который можно прокатиться наперегонки вчетвером. Это уже пятая горка в аквапарке.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России испытали новейшие танки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика