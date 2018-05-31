В воскресенье в Минске откроется аквапарк Dreamland

Вслед за Дворцом водного спорта, который открыл летнюю зону еще в мае, в столице открывается сезонный аквапарк Dreamland. Он начнет работу 3 июня и будет работь все лето при температуре от +23 °С.





В этом году в Dreamland заработает новая горка «Мультисайд», на который можно прокатиться наперегонки вчетвером. Это уже пятая горка в аквапарке. Четыре, в том числе экстремальная (наклонена под углом 70 градусов) открылись в 2017 году. В 2015 и 2016 «Дримлэнд» работал без горок, лишь с волновым бассейном и ленивой рекой.

Цены в аквапарке остались на уровне 2017 года. Самый дорогой билет обойдется в 28 рублей (если покупать его в выходной с 12.00 до 16.00). Дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могут сходить в аквапарк дешевле (самый дорогой льготный билет стоит 16 рублей).

В аквапарке напомнили, что вода в акватории подогревается автоматически.

Аквапарк будет работать с 3 июня до 31 августа без выходных при температуре при +23 °С.

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