В России испытали новейшие танки

На военном полигоне в Подмосковье прошли испытания новейших российских танков Т-80БВМ, Т-72Б3М, а также модернизированной БМП-2М. Репортаж с места событий показал телеканал «Звезда».

В видео говорится, что каждый танк получил новый более мощный двигатель, новую динамическую защиту и броню, но внешне отличить эту машину от предыдущих модификаций сможет разве что специалист. Есть изменения и внутри башни, прежде всего это новый прицельно-наблюдательный комплекс «Сосна-У».

Этот комплекс включает в себя новейший тепловизор, он может сопровождать цель в автоматическом режиме, а также впервые позволяет вести стрельбу не только наводчику, но и командиру танка. К слову, разработали «Сосна-У» на белорусском заводе «Пеленг».

Всего за время испытаний боевые машины должны пройти на полигонах от 14 до 17 тысяч километров. Пробег в день на каждую единицу составляет около 100 км, всего испытания займут около года.