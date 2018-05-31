Выявляем неисправности выжимного подшипника



Популярной разновидностью системы сцепления является система, включающая ведомый диск, способствующий поступлению вращения на КП, и ведущий диск, который надёжно прикреплён к коленвалу. Смена передачи осуществляется через разделение дисков с помощью выжимного подшипника, который разъединяет ведущий и ведомый диски между собой. Разъединение становится невозможным при неисправности выжимного подшипника. В таком случае потребуется ремонт либо замена данной автозапчасти в Минске . Этот подшипник работает благодаря давлению, рассоединяющему диски, а также останавливающему коленвал, не прерывая функционирование двигателя.

Разновидности подшипников сцепления





В ходе движения подшипник сцепления пребывает в покое, тогда как во время переключения передачи сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что эксплуатировать автомобиль не получится. Поэтому нужно немедленно заменить эту запчасть в случае появления первых признаков поломки.

Есть 2 разновидности: шариковый (или роликовый) — это узел, подающий напряжение на подшипник с использованием жёсткой связки тяг; и гидравлический (действующую силу создаёт гидравлика, что облегчает нажим на сцепление).

Как работает подшипник?





Основное предназначение данной автомобильной детали — присоединение сцепления и его отсоединение вследствие нажатия на педаль.

Нажимной диск прижимает друг к другу ведомую часть и маховик. В результате реализуется сцепление. Диафрагменная пружина создаёт требуемый напор для нажимного диска. Внутри лепестки подвергаются воздействию подшипника. Вилка сцепления отсоединяет диски, передвигает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?





Признак необходимости замены этой запчасти — шум, появляющийся в момент нажатия на сцепление. Определить, в самом ли деле шум связан с неисправностью выжимного подшипника, довольно просто. С этой целью необходимо запустить двигатель авто, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажать на педаль сцепления. Если шум не прекратился либо даже стал ещё громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

В случае исчезновения шума можно предполагать, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему возникает неисправность выжимного подшипника?





Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

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