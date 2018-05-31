В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД раскрыло крупную коррупционную схему в АПК. Ущерб — 500 тысяч рублей ГУБЭП МВД и Генпрокуратура выявили факт противозаконного посредничества и бюрократических барьеров, связанных с коррупцией, которые в результате нанесли...

ГУБЭП МВД и Генпрокуратура выявили факт противозаконного посредничества и бюрократических барьеров, связанных с коррупцией, которые в результате нанесли существенный вред госинтересам.Установлено, что представители коммерческой структуры в сговоре с должностными лицами из Минской области продавали товарно-материальные ценности по завышенной стоимости вопреки интересам сельхозпредприятий.В частности, в ходе подготовки к посевной гендиректор и начальник отдела закупок ОАО «Миноблагросервис» систематически закупали запчасти к технике (от сенажной упаковочной пленки, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров и другого оборудования), стоимость которых была выше цены производителя или импортера до 9 раз.— отметила Вероника Посметьева.В результате ущерб «Миноблагросервису» и сельхозпредприятиям Минщины составил почти 500 тысяч рублей. В отношении гендиректора и начальника отдела закупок «Миноблагросервиса» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст.424 Уголовного кодекса).