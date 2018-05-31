﻿ В Витебске автомобиль такси вылетел на встречку. Водитель в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске автомобиль такси вылетел на встречку. Водитель в реанимации

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A







Читайте также

«В этой машине ехали двое взрослых и двое детей». На МКАД Peugeot столкнулся с двумя Mercedes и оказался за пределами проезжей части
Подробности рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц:

– Водитель такси, двигаясь с явным превышением скоростного режима, установленного на данном участке дороги, выехал на полосу встречного движения, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Opel. По факту данного ДТП проводится проверка.

Машина такси разбита сильно как раз со стороны водителя. Работники МЧС деблокировали 28-летнего таксиста при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. С тяжкими телесными повреждениями молодого человека госпитализировали в ГУЗ «Больница скорой медицинской помощи».

Фото: Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома, Витебское областное управление МЧС

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поехал на погранзаставу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика