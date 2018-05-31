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В Витебске автомобиль такси вылетел на встречку. Водитель в реанимации
01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Подробности рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц:
– Водитель такси, двигаясь с явным превышением скоростного режима, установленного на данном участке дороги, выехал на полосу встречного движения, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Opel. По факту данного ДТП проводится проверка.
Машина такси разбита сильно как раз со стороны водителя. Работники МЧС деблокировали 28-летнего таксиста при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. С тяжкими телесными повреждениями молодого человека госпитализировали в ГУЗ «Больница скорой медицинской помощи».
Фото: Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома, Витебское областное управление МЧС
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