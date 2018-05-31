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Не менее 150 тыс. иностранных болельщиков ЧМ по футболу, как ожидается, проследуют через Беларусь - МВД
01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
«Какие цифры и прогнозы — достаточно трудно говорить. Российская Федерация говорит о полутора миллионах иностранных болельщиков, которые уже забронировали, купили билеты и посетят матчи ЧМ по футболу 2018 года. Я думаю, больше 10% из этой цифры однозначно проследуют через территорию Беларуси как в одном, так и в другом направлении», — заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на пресс-конференции в пятницу в Минске.
По его словам, правоохранительная система готова для прибытия такого количества иностранных болельщиков.
Подписанное с Россией соглашение о признании виз иностранных болельщиков на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019 — это для нас первый такой международный договор, который регламентирует аспекты взаимного безвизового въезда на спортивные мероприятия как с территории Российской Федерации в Беларусь, так и с территории Беларуси в РФ, сказал представитель МВД.
Он отметил, что компетентные органы двух государств достаточно долго готовились к этому. Провели ряд совместных мероприятий по согласованию механизмов взаимодействия, в том числе на приграничных территориях, где Россия будет выставлять так называемые временные пункты пропуска, для того чтобы проверять наличие у болельщиков так называемых Fan-ID и документов для въезда в Россию.
Прошли консультации и по поводу тех иностранцев, кто утратит по каким-то причинам свои документы или просрочит время выезда, в том числе для того, чтобы уравнять ответственность на территории обоих государств.
В министерствах внутренних дел двух стран созданы рабочие группы, которые будут решать проблемные вопросы пропуска иностранцев, разбирать конфликтные ситуации. Подразделения транспортной милиции и полиции будут взаимодействовать при сопровождении групп болельщиков на железнодорожном транспорте, в том числе при въезде в Калининград, где пройдут четыре матча чемпионата мира, отметил Бегун.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Минск будет принимать II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года.
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Не менее 150 тыс. иностранных болельщиков ЧМ по футболу, как ожидается, проследуют через Беларусь - МВД
«Какие цифры и прогнозы — достаточно трудно говорить. Российская Федерация говорит о полутора миллионах иностранных болельщиков, которые уже...
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