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Белгидромет: в выходные сохранится теплая погода, днем будет до +30°С
01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
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В воскресенье же, 3 июня, будет еще несколько теплее ночью: от +10 до +15, а днем — +24…+30. Ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. Ветер 4-9 метров в секунду.
Хороших выходных.
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В Белгидромете сообщили, что 2 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северным и западным районам ожидаются...
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