В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белгидромет: в выходные сохранится теплая погода, днем будет до +30°С В Белгидромете сообщили, что 2 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северным и западным районам ожидаются...

сообщили, что 2 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северным и западным районам ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +7…+13°С, а днем — +22…+28°С.В воскресенье же, 3 июня, будет еще несколько теплее ночью: от +10 до +15, а днем — +24…+30. Ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. Ветер 4-9 метров в секунду.Хороших выходных.