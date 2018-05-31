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Иностранцы смогут въехать в Беларусь по паспортам болельщика ЧМ по футболу до 15 июля - МИД

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Российские паспорта болельщиков, то есть документы, которые выдаются для посещения матчей чемпионата мира по футболу и которые дают право на безвизовый въезд и пребывание в России, начнут применяться с 4 июня - за 10 дней до начала ЧМ. Их действие будет прекращено 25 июля», - сообщил советник консульско-правового управления главного консульского управления МИД Александр Мацуков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

При этом, по его словам, въезд иностранцев на территорию Беларуси без виз по этим документам будет осуществляться до 15 июля, выезд - до 25 июля текущего года.

Стороны договорились, что въезд иностранных болельщиков будет осуществляться через совместную сухопутную границу по трем автомобильным и трем жд дорогам, а также авиатранспортом.

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Иностранцы при въезде в Беларусь смогут предъявить как оригинал, так и распечатку паспорта болельщика.

Представитель МИД отметил, что соглашение распространяется на болельщиков, которые следуют на соревнования и имеют соответствующие подтверждения, а также, частично, на водителей транспорта, который перевозит болельщиков.

Межправительственное соглашение о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и II Европейских игр в Беларуси в 2019 было подписано в Минске 29 мая министрами иностранных дел Беларуси и России Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.


 
Теги: Минск
 
 
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