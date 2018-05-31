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В Миорах — пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе (ВИДЕО)
01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
По информации МЧС возгорание началось в районе обрешетки кровли. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, вскрывают конструкции кровли. Работников учреждения эвакуировали, никто из них не пострадал.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Миорах открыли в феврале 2010-го. В здании есть сауна и баня, бассейн, тренажерный и гимнастический залы.
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По информации МЧС возгорание началось в районе обрешетки кровли. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, вскрывают конструкции кровли. Работников...
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