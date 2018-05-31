В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Миорах — пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе (ВИДЕО) По информации МЧС возгорание началось в районе обрешетки кровли. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, вскрывают конструкции кровли. Работников...

По информации МЧС возгорание началось в районе обрешетки кровли. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, вскрывают конструкции кровли. Работников учреждения эвакуировали, никто из них не пострадал.Физкультурно-оздоровительный комплекс в Миорах открыли в феврале 2010-го. В здании есть сауна и баня, бассейн, тренажерный и гимнастический залы.