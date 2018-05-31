В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков призвал страны СНГ ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли услугами БЕЛТА. По словам главы Правительства, белорусская сторона приветствует то, что работа в данном направлении сдвинулась с мертвой точки, но при этом многое еще...

По словам главы Правительства, белорусская сторона приветствует то, что работа в данном направлении сдвинулась с мертвой точки, но при этом многое еще предстоит сделать.В частности, необходимо решить вопрос о расширении сферы применения соглашения, а именно на учреждение и деятельность непосредственных поставщиков услуг, а также на связанные с этим инвестиции.Также нужно урегулировать отдельные аспекты в связи с участием стран Содружества в ЕАЭС и ВТО, в рамках которых уже достигнуты определенные договоренности о либерализации рынка услуг. Андрей Кобяков отметил, что Беларусь выступает за максимальное расширение сферы применения соглашения о зоне свободной торговли услугами СНГ.Белорусская сторона также выступает за то, чтобы зона свободной торговли была в области электронной коммерции.Кроме того, по словам главы Правительства, не менее важна унификация правил и процедур регулирования государственных закупок. Несмотря на то, что соответствующие документы приняты и в Содружестве Независимых Государств, и в Евразийском экономическом союзе, на практике имеются проблемы с доступом на рынки.Фото: