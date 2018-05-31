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Беларусь и ЕС выражают озабоченность выходом США из ядерной сделки с Ираном
01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Встреча состоялась в четверг, 31 мая, в Минске. В ней приняли участие послы Великобритании Фионна Гибб и Германии Петер Деттмар, временный поверенный в делах Евросоюза в нашей стране Джим Казенс и первый советник посольства Франции Эльза Пиньоль.
Европейские дипломаты озвучили позицию ЕС о ситуации, сложившейся вокруг плана действий по ядерной сделке с Ираном. Стороны выразили общую озабоченность решением американской администрации выйти в одностороннем порядке из договора с Тегераном, а также восстановить и
Собеседники констатировали совпадение позиций Беларуси и Евросоюза в оценке важности сохранения совместного всеобъемлющего плана действий как важного инструмента укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.
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