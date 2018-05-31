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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Roland Garros: Максим Мирный и Елена Остапенко проиграли в первом раунде турнира смешанных пар Фото: tennisua.org В дуэте с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко Максим уступил в первом раунде микста голландско-словенской паре Жан-Жюльен Ройер / Андреа...

В дуэте с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко Максим уступил в первом раунде микста голландско-словенской паре Жан-Жюльен Ройер / Андреа Клепач.Букмекеры перед этим матчем затруднились выделить фаворита, выставив примерно равные коэффициенты. Однако борьбы, к сожалению, не вышло. За весь матч Мирный и Остапенко смогли выиграть только два гейма. Итог встречи — 1:6, 1:6.Таким образом, из всех белорусских теннисистов на кортах Roland Garros осталась лишь Александра Саснович, которая успешно преодолела первый раунд парного разряда вместе с китаянкой Дуань Инъин и сегодня проведет поединок 1/16 финала. Соперницы — Надежда Киченок из Украины и Анастасия Родионова из Австралии.