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Регистрация для участия в ЦТ завершается 1 июня

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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При регистрации абитуриент должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также подать заявление, после чего оплатить прием и оформление документов и в завершение получить пропуск.

Согласно информации Министерства образования, в случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности.

Пропуск для участия в централизованном тестировании считается зарегистрированным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер, — уточнили в Республиканском институте контроля знаний.

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Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения пропусков.

По состоянию на 15.00 29 мая для прохождения ЦТ в Беларуси зарегистрировались почти 72,7 тысячи абитуриентов. Самым массовым учебным предметом является русский язык, на втором месте по популярности математика, на третьем — английский язык.

Централизованное тестирование стартует 12 июня — в этот день пройдет испытание по белорусскому языку. 14 июня абитуриенты сдадут ЦТ по русскому языку, 16 июня — по обществоведению, 18 июня — по математике, 20 июня — по биологии, 22 июня — по иностранным языкам, 24 июня — по химии, 26 июня — по физике, 28 июня — по истории Беларуси, 30 июня — по географии, 2 июля — по всемирной истории (новейшее время).

Резервными днями определены 6 и 10 июля, когда можно будет сдать ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время), а 6 и 8 июля — по белорусскому и русскому языкам.


 
 
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При регистрации абитуриент должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также подать заявление, после чего оплатить прием и оформление документов...
 
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