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Президент сегодня посещает пограничную заставу «Дивин»

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Охрана границы осуществляется здесь путем выставления пограничных нарядов с использованием необходимых технических средств и ведения оперативной работы. Причем с вводом в строй в прошлом году нового комплекса погранзаставы «Дивин» и созданием рубежей охраны произошло значительное снижение фактов противоправной деятельности. В 2017 году на участке погранзаставы задержаны 2 нарушителя границы, 58 нарушителей пограничного режима и 1 – режима границы.

При этом погранзастава «Дивин» относится к Пинскому погранотряду, охраняющему 292 километра Государственной границы нашей страны с Украиной. С 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется пропуск на территорию Полесского лесхоза жителей приграничных населенных пунктов сопредельной Украины. Этот немаловажный с точки зрения добрососедства факт несет с собой еще и ощутимый экономический аспект. С 2015 года такой сбор дикоросов осуществляется за плату, в результате бюджет нашего Столинского района за эти три года пополнился дополнительно 304 тысячами рублей.

Александр Лукашенко намерен осмотреть заставу, ознакомиться с новейшими образцами техники и пообщаться с семьями служащих здесь пограничников.

Фото: архив БЕЛТА
 
 
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Охрана границы осуществляется здесь путем выставления пограничных нарядов с использованием необходимых технических средств и ведения оперативной работы....
 
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