В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент сегодня посещает пограничную заставу «Дивин» Охрана границы осуществляется здесь путем выставления пограничных нарядов с использованием необходимых технических средств и ведения оперативной работы....

Охрана границы осуществляется здесь путем выставления пограничных нарядов с использованием необходимых технических средств и ведения оперативной работы. Причем с вводом в строй в прошлом году нового комплекса погранзаставы «Дивин» и созданием рубежей охраны произошло значительное снижение фактов противоправной деятельности. В 2017 году на участке погранзаставы задержаны 2 нарушителя границы, 58 нарушителей пограничного режима и 1 – режима границы.При этом погранзастава «Дивин» относится к Пинскому погранотряду, охраняющему 292 километра Государственной границы нашей страны с Украиной. С 2011 года ежегодно с июня по октябрь для сбора черники и клюквы в соответствии с решением Президента Беларуси осуществляется пропуск на территорию Полесского лесхоза жителей приграничных населенных пунктов сопредельной Украины. Этот немаловажный с точки зрения добрососедства факт несет с собой еще и ощутимый экономический аспект. С 2015 года такой сбор дикоросов осуществляется за плату, в результате бюджет нашего Столинского района за эти три года пополнился дополнительно 304 тысячами рублей.Александр Лукашенко намерен осмотреть заставу, ознакомиться с новейшими образцами техники и пообщаться с семьями служащих здесь пограничников.Фото: архив