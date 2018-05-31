В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске 74-летний пенсионер, 27 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, сбил мать с ребенком Авария произошла 31 мая около семи вечера на улице Матусевича. Автомобиль Geely на пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку, когда та со своим двухлетним...

Авария произошла 31 мая около семи вечера на улице Матусевича.Автомобиль Geely на пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку, когда та со своим двухлетним ребенком переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы.Виновником аварии стал 74-летний водитель. Прибывшие по вызову правоохранители задержали мужчину. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.При этом ранее водитель уже 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».С задержанным водителем работают следователи, назначен ряд необходимых экспертиз.В СК просят очевидцев ДТП сообщить в следственные органы имеющуюся у них информацию.