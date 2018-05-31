﻿ В Минске 74-летний пенсионер, 27 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, сбил мать с ребенком . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске 74-летний пенсионер, 27 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, сбил мать с ребенком

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Авария произошла 31 мая около семи вечера на улице Матусевича.

Автомобиль Geely на пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку, когда та со своим двухлетним ребенком переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы.


Виновником аварии стал 74-летний водитель. Прибывшие по вызову правоохранители задержали мужчину. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.

При этом ранее водитель уже 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. 

Читайте также

«В этой машине ехали двое взрослых и двое детей». На МКАД Peugeot столкнулся с двумя Mercedes и оказался за пределами проезжей части
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

С задержанным водителем работают следователи, назначен ряд необходимых экспертиз.

В СК просят очевидцев ДТП сообщить в следственные органы имеющуюся у них информацию.


 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 31 мая около семи вечера на улице Матусевича. Автомобиль Geely на пешеходном переходе сбил 24-летнюю девушку, когда та со своим двухлетним...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поехал на погранзаставу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика