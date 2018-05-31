В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня день рождения художника Алексея Кузьмича ...

Он родился в полесской деревеньке Мохро через месяц после войны. Отец, вернувшись с фронта, вскоре умер. Мать одна воспитывала семерых детей. Но, кажется, этот тяжелый опыт – ранний отъезд из семьи, Красноярск, армия, подшипниковый завод, рабочая изостудия, упрямая и страстная борьба за существование – только закалили его.Отучившись в Белорусском государственном театрально-художественном институте, он не пошел по накатанному пути, не стал рисовать ударников труда, а всецело посвятил себя образу женщины., – таков был его девиз. А какой разразился скандал, когда на своей первой выставке он представил миру двухметровое полотно «Юная Даная»! В 1974 году обнаженное тело на картине воспринималось как вызов всей тогдашней эстетике.Лишь в эпоху перестройки полузапретный художник получил настоящее признание. А позднее оказалось, что написанная им галерея мадонн – по разным подсчетам, от 700 до 1000 – величайшая в мире. А ведь кроме этого, есть еще необыкновенной тонкости пейзажи, натюрморты, портреты – в основном, деятелей театрального и киноискусства. Виктор Туров, Николай Еременко-старший, Мария Захаревич – все они запечатлелись на его полотнах, несущих сквозь время свой сокровенный свет.