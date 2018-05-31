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Сегодня день рождения художника Алексея Кузьмича

01.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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О художнике Алексее Кузьмиче вспоминает его сын - Алексей Кузьмич-младший
Он родился в полесской деревеньке Мохро через месяц после войны. Отец, вернувшись с фронта, вскоре умер. Мать одна воспитывала семерых детей. Но, кажется, этот тяжелый опыт – ранний отъезд из семьи, Красноярск, армия, подшипниковый завод, рабочая изостудия, упрямая и страстная борьба за существование – только закалили его.

Отучившись в Белорусском государственном театрально-художественном институте, он не пошел по накатанному пути, не стал рисовать ударников труда, а всецело посвятил себя образу женщины. «Кто любит женщину, кто любит мир, кто пишет женщину, тому помогает Бог», – таков был его девиз. А какой разразился скандал, когда на своей первой выставке он представил миру двухметровое полотно «Юная Даная»! В 1974 году обнаженное тело на картине воспринималось как вызов всей тогдашней эстетике.


Лишь в эпоху перестройки полузапретный художник получил настоящее признание. А позднее оказалось, что написанная им галерея мадонн – по разным подсчетам, от 700 до 1000 – величайшая в мире. А ведь кроме этого, есть еще необыкновенной тонкости пейзажи, натюрморты, портреты – в основном, деятелей театрального и киноискусства. Виктор Туров, Николай Еременко-старший, Мария Захаревич – все они запечатлелись на его полотнах, несущих сквозь время свой сокровенный свет.

 
 
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