Лукашенко поехал на погранзаставу

Президент Беларуси отправился в Брестскую область на погранзаставу «Дивин» для проверки обеспечения пограничной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предполагается, что в Кобринской районе Александр Лукашенко побывает на пограничной заставе «Дивин» Пинского погранотряда.

Там он ознакомится с порядком несения пограничной службы, условиями быта пограничников.

Президент осмотрит образцы спецтехники, которая используется в погранслужбе, системой охраны границы. Выслушает доклады о принимаемых мерах по обеспечению пограничной безопасности страны.