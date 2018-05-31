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Лукашенко поехал на погранзаставу
Президент Беларуси отправился в Брестскую область на погранзаставу «Дивин» для проверки обеспечения пограничной безопасности.
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Предполагается, что в Кобринской районе Александр Лукашенко побывает на пограничной заставе «Дивин» Пинского погранотряда.
Там он ознакомится с порядком несения пограничной службы, условиями быта пограничников.
Президент осмотрит образцы спецтехники, которая используется в погранслужбе, системой охраны границы. Выслушает доклады о принимаемых мерах по обеспечению пограничной безопасности страны.
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Президент Беларуси отправился в Брестскую область на погранзаставу «Дивин» для проверки обеспечения пограничной безопасности.
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