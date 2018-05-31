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Керамическая плитка - где покупать и как выбирать

01.06.2018 12:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Керамическая плитка - где покупать и как выбирать
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 Этот облицовочный материал используется уже много лет. Большое разнообразие форм, цветов и фактур обеспечило его высокую популярность при отделке стен и полов кухонь, ванных, коридоров, саун, бассейнов, а также прочих конструкций и помещений. С его помощью можно создать на стене любой рисунок, в том числе, сложную мозаику.

Для изготовления такой продукции могут использоваться следующие способы:

●       литье;

●       прессование;

●       экструдирование.

Керамическая плитка бывает напольной и настенной. Напольная является более прочной и долговечной. Она обладает способностью выдерживать повышенные механические нагрузки. Производители снабжают такую продукцию нескользящей поверхностью, что обеспечивает безопасность его использования в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью.

Основные преимущества

1.      Долговечность. Обладает более продолжительным сроком использования, нежели большинство других отделочных материалов.

2.      Влагостойкость. При тщательном соблюдении технологии укладки можно использовать во влажных помещениях.

3.      Огнестойкость, пожаробезопасность.

4.      Стойкость к изменениям температуры. Грамотно уложенный материал не деформируется и не изменяет своих размеров при воздействии экстремальных температур.

5.      Гигиеничность, химическая стойкость. Легко моется и не боится воздействия моющих веществ.

Где купить?

Недорого приобрести керамическую плитку можно на сайте http://belroskeramika.by, принадлежащем компании Белроскерамика. Компания является дистрибьютором крупных производителей керамогранита и керамической плитки в Беларуси. В ее каталоге представлен обширный выбор продукции различных цветов, размеров и фактур.

Как выбрать?

Выбирая подходящую продукцию, всегда учитывайте условия и особенности его предстоящего использования. Для отделки пола подходит напольная керамическая плитка, которая отличается повышенной прочностью и наличием антискользящей поверхности. Стены можно отделывать материалом с глянцевой либо матовой поверхностью, в зависимости от особенностей дизайна и личных предпочтений.

При выборе учитывайте следующие особенности:

●       цветовой оттенок;

●       размеры;

●       геометрическую форму;

●       наличие рисунка и пр.

Если вы собираетесь использовать материал на улице, он должен обладать морозоустойчивостью. Производители снабжают выпускаемую ими продукцию специальной маркировкой, с помощью которой можно определить ее тип и узнать условия использования.

*на правах рекламы.

 
 
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Керамической плиткой называются пластины, изготавливаемые из обожженной глины и используемые для отделки различных поверхностей. Чаще всего они имеют...
 
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