Что стоит учесть при аренде автомобиля на сутки?

Личный автомобиль – не роскошь, а предмет крайней необходимости. Особенно это заметно, когда авто сломалось и его пришлось отвести в автосервис. В такой сложной ситуации выручит услуга аренда авто на сутки.

Преимущества услуги

Посуточная аренда пользуется спросом среди всех слоев населения. Популярность услуги объясняется следующими факторами:

Удобство. Ездить на личном авто намного более комфортно, чем постоянно заказывать такси, тратя личное время на ожидание водителя.

Демократичные цены. В среднем стоимость проката начинается от 45 белорусских рублей за одни сутки. Также арендодатель нередко предоставляет скидки вплоть до 25 %.

Скорость оформления. Чтобы воспользоваться услугой, нужно собрать минимальный пакет документов. При этом автомобиль доставят прямо к подъезду, аэропорту или гостинице.

Что учесть при аренде авто на сутки?

Задумываясь о том, чтобы взять автомобиль в прокат, изначально нужно разобраться со всеми нюансами. Прежде, чем звонить в салон проката, определитесь с классом транспортного средства, соберите пакет нужных документов, а также ознакомьтесь с условиями аренды.

Класс авто

Большинство арендодателей предлагают взять в аренду:

автомобиль эконом, среднего и бизнес класса;

кабриолеты и купе;

минивены, микроавтобусы и полноценные автобусы;

джипы и внедорожники.

Выбор довольно обширен. Поэтому каждый выберет оптимальное для себя решение. Также не стоит забывать про прокат авто на свадьбу , где без дополнительного транспорта ну никак не обойтись.

Документы

Для аренды автомобиля нужно предоставить следующий пакет документов:

паспорт или вид на жительство (для иностранцев);

водительское удостоверение соответствующей категории;

наличие стажа вождения.

После предоставления перечисленных документов совместно с арендодателем составляется договор. Также вам нужно будет оставить залог. Его сумма варьируется от класса автомобиля и стажа вождения. Залог колеблется в пределах 50-300 долларов.

Условия аренды

Арендуя автомобиль на сутки, учитывайте, что ездить на нем можно только по твердым покрытиям (асфальт или бетон). Также вы не можете передавать транспортное средство в руки третьих лиц. Категорически запрещается сдавать автомобиль в субаренду.

Еще одно важное условие – площадь поездок ограничивается территорией Республики Беларусь. Да, есть исключения – многие компании позволяют своим клиентам выезжать заграницу. Но проверьте, чтобы этот пункт был явно прописан в договоре.

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