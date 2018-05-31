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Что стоит учесть при аренде автомобиля на сутки?
01.06.2018 12:15 — Разное | Аргументы и факты
Личный автомобиль – не роскошь, а предмет крайней необходимости. Особенно это заметно, когда авто сломалось и его пришлось отвести в автосервис. В такой сложной ситуации выручит услуга
Преимущества услуги
Посуточная аренда пользуется спросом среди всех слоев населения. Популярность услуги объясняется следующими факторами:
Что учесть при аренде авто на сутки?
Задумываясь о том, чтобы взять автомобиль в прокат, изначально нужно разобраться со всеми нюансами. Прежде, чем звонить в салон проката, определитесь с классом транспортного средства, соберите пакет нужных документов, а также ознакомьтесь с условиями аренды.
Класс авто
Большинство арендодателей предлагают взять в аренду:
Выбор довольно обширен. Поэтому каждый выберет оптимальное для себя решение. Также не стоит забывать про
Документы
Для аренды автомобиля нужно предоставить следующий пакет документов:
После предоставления перечисленных документов совместно с арендодателем составляется договор. Также вам нужно будет оставить залог. Его сумма варьируется от класса автомобиля и стажа вождения. Залог колеблется в пределах 50-300 долларов.
Условия аренды
Арендуя автомобиль на сутки, учитывайте, что ездить на нем можно только по твердым покрытиям (асфальт или бетон). Также вы не можете передавать транспортное средство в руки третьих лиц. Категорически запрещается сдавать автомобиль в субаренду.
Еще одно важное условие – площадь поездок ограничивается территорией Республики Беларусь. Да, есть исключения – многие компании позволяют своим клиентам выезжать заграницу. Но проверьте, чтобы этот пункт был явно прописан в договоре.
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Личный автомобиль – не роскошь, а предмет крайней необходимости. Особенно это заметно, когда авто сломалось и его пришлось отвести в автосервис. В такой сложной...
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