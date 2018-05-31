ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что стоит учесть при аренде автомобиля на сутки?

01.06.2018 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Что стоит учесть при аренде автомобиля на сутки?
Фото из открытых источников

Личный автомобиль – не роскошь, а предмет крайней необходимости. Особенно это заметно, когда авто сломалось и его пришлось отвести в автосервис. В такой сложной ситуации выручит услуга аренда авто на сутки.

Преимущества услуги

Посуточная аренда пользуется спросом среди всех слоев населения. Популярность услуги объясняется следующими факторами:

  • Удобство. Ездить на личном авто намного более комфортно, чем постоянно заказывать такси, тратя личное время на ожидание водителя.
  • Демократичные цены. В среднем стоимость проката начинается от 45 белорусских рублей за одни сутки. Также арендодатель нередко предоставляет скидки вплоть до 25 %.
  • Скорость оформления. Чтобы воспользоваться услугой, нужно собрать минимальный пакет документов. При этом автомобиль доставят прямо к подъезду, аэропорту или гостинице.

Что учесть при аренде авто на сутки?

Задумываясь о том, чтобы взять автомобиль в прокат, изначально нужно разобраться со всеми нюансами. Прежде, чем звонить в салон проката, определитесь с классом транспортного средства, соберите пакет нужных документов, а также ознакомьтесь с условиями аренды.

Класс авто

Большинство арендодателей предлагают взять в аренду:

  • автомобиль эконом, среднего и бизнес класса;
  • кабриолеты и купе;
  • минивены, микроавтобусы и полноценные автобусы;
  • джипы и внедорожники.

Выбор довольно обширен. Поэтому каждый выберет оптимальное для себя решение. Также не стоит забывать про прокат авто на свадьбу, где без дополнительного транспорта ну никак не обойтись.

Документы

Для аренды автомобиля нужно предоставить следующий пакет документов:

  • паспорт или вид на жительство (для иностранцев);
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • наличие стажа вождения.

После предоставления перечисленных документов совместно с арендодателем составляется договор. Также вам нужно будет оставить залог. Его сумма варьируется от класса автомобиля и стажа вождения. Залог колеблется в пределах 50-300 долларов.

Условия аренды

Арендуя автомобиль на сутки, учитывайте, что ездить на нем можно только по твердым покрытиям (асфальт или бетон). Также вы не можете передавать транспортное средство в руки третьих лиц. Категорически запрещается сдавать автомобиль в субаренду.

Еще одно важное условие – площадь поездок ограничивается территорией Республики Беларусь. Да, есть исключения – многие компании позволяют своим клиентам выезжать заграницу. Но проверьте, чтобы этот пункт был явно прописан в договоре.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личный автомобиль – не роскошь, а предмет крайней необходимости. Особенно это заметно, когда авто сломалось и его пришлось отвести в автосервис. В такой сложной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье в Минске откроется аквапарк Dreamland
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика