Последствия непогоды устраняют в Швейцарии

В Швейцарии устраняют последствия непогоды.

Сильный ветер валил деревья, вышли из берегов реки, белыми сугробами лежал град. Оказались подтоплены сотни домов, в двух общинах загрязнилась питьевая вода, на полчаса остался без света Цюрихский аэропорт. Информации о пострадавших нет, но спасателям пришлось за сутки выехать на вызовы около 700 раз.