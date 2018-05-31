|
Последствия непогоды устраняют в Швейцарии
В Швейцарии устраняют последствия непогоды.
Сильный ветер валил деревья, вышли из берегов реки, белыми сугробами лежал град. Оказались подтоплены сотни домов, в двух общинах загрязнилась питьевая вода, на полчаса остался без света Цюрихский аэропорт. Информации о пострадавших нет, но спасателям пришлось за сутки выехать на вызовы около 700 раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Швейцарии устраняют последствия непогоды
|
Свежие газеты
Архив (Разное)