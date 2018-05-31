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Запрет на посещение лесов введен в трех районах Брестской области

01.06.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.


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Запрет на посещение лесов введен в трех районах Брестской области

Соответствующие решения приняты Барановичским, Пинским и Кобринским райисполкомами.

"На территории всей области установился четвертый класс пожарной опасности. В течение нескольких дней практически во всех районах будут вынесены решения о запрете посещения лесов", - отметили в Брестском ГПЛХО. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

В связи с установившейся сухой погодой лесная охрана в Брестской области работает в усиленном режиме. В лесхозах принимаются повышенные меры по охране лесных массивов, организовано регулярное патрулирование обходов, дорог.

По словам специалистов, при такой погоде в лесах региона ежедневно происходят 3-4 возгорания. С начала пожароопасного периода уже зафиксировано 49 случаев. В частности, за прошедшие сутки два возгорания произошли на территории Брестского лесхоза, по одному - в Дрогичинском и Столинском лесхозах. Пожары ликвидированы силами лесной охраны с привлечением сотрудников МЧС.

В Брестском лесохозяйственном объединении подчеркнули, что большинство возгораний происходит по вине граждан, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.

 
 
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В трех районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном...
 
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