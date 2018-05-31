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Каникулы! ГАИ призывает водителей быть внимательными и обязательно включать свет фар
01.06.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с наступлением летних каникул и теплой поры дети большую часть времени проводят на улице, а занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этим изменившимся обстоятельствам.
Чтобы избежать трагических событий и максимально обезопасить досуг ваших детей, постоянно контролируйте их местонахождение и интересуйтесь, чем именно они занимаются на улице.
Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, даже если эта дорога находится во дворе. Прежде чем ребенок шагнет на пешеходный переход, он должен остановиться (отложить телефон, снять наушники) и осмотреться, убедиться, что транспортные средства успели остановиться. Кататься на роликах и скейтбордах разрешается только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно подальше от транспортных средств и большого скопления пешеходов.
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В связи с наступлением летних каникул и теплой поры дети большую часть времени проводят на улице, а занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не...
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