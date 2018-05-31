Каникулы! ГАИ призывает водителей быть внимательными и обязательно включать свет фар

В связи с наступлением летних каникул и теплой поры дети большую часть времени проводят на улице, а занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этим изменившимся обстоятельствам.



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Чтобы избежать трагических событий и максимально обезопасить досуг ваших детей, постоянно контролируйте их местонахождение и интересуйтесь, чем именно они занимаются на улице.

Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, даже если эта дорога находится во дворе. Прежде чем ребенок шагнет на пешеходный переход, он должен остановиться (отложить телефон, снять наушники) и осмотреться, убедиться, что транспортные средства успели остановиться. Кататься на роликах и скейтбордах разрешается только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно подальше от транспортных средств и большого скопления пешеходов.



С наступлением теплого сезона велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, особенно в сельской местности и особенно среди детей. Не лишним будет напомнить и родителям, и детям, что до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования. Двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Двигаться по проезжей части дороги велосипедистам разрешается только в случае отсутствия обочины, тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, но не далее 1 метра от правого края дороги.



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Пересекать дорогу следует по пешеходному переходу, спешившись, ведя велосипед рядом с собой. Перевозка пассажиров на велосипеде запрещена! За исключением случаев перевозки детей в возрасте до семи лет на дополнительном, специально оборудованном сиденье. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги на велосипеде должны быть включены: спереди – фара, излучающая белый свет, а сзади – фонарь, излучающий красный свет. Кроме того, настоятельно рекомендуем велосипедистам надевать яркую одежду или световозвращающие жилеты, чтобы стать более заметными для других участников дорожного движения, а также не забывать использовать защитные велошлемы.



Безопасных Вам каникул!!!