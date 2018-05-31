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Премию за победу в областном соревновании в Барановичах направили на детские площадки

01.06.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах к Международному дню защиты детей появились три новые игровые площадки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56018.php

Премию за победу в областном соревновании в Барановичах направили на детские площадки

Площадки оборудованы в густонаселенных микрорайонах, где проживает много детей.

Это один из подарков маленьким жителям в Год малой родины. Игровые комплексы оборудованы качелями-балансирами, маятниковыми качелями, горками, рукоходами, песочницами с закрывающимся верхом, установлены и малые архитектурные формы. Оборудование приобретено за счет средств, которые Барановичи получили за победу в областном соревновании за достижение в 2017 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Город получил премию в размере 300 базовых величин (Br7350).

"Первое место в областном соревновании - заслуга всех горожан. Это правильно, что в Год малой родины принято совместное решение направить деньги на детей. Символично, что летние каникулы начинаются открытием площадок, где дети будут играть и заниматься спортом. Одновременно на новых площадках сегодня состоятся интерактивные представления, на которые приглашены жители микрорайонов. Праздники начнутся в 18 часов", - отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский

По словам мэра, тема обустройства дворовых территорий игровыми комплексами непростая, ей нужно уделять больше внимания. "Мы призываем активнее поработать в этой сфере депутатов. Не исключено, что скоро в городе появятся детские площадки с символикой барановичских предприятий. Есть отзывы, например, авиаремонтный завод планирует установить именную площадку. Такие идеи консолидируют общество. Надеемся, горожане тоже подключатся к этой работе", - сказал председатель горисполкома.

Местные власти ищут и другие возможности для благоустройства города за счет внебюджетных средств. Так, в Барановичах на местах несанкционированной торговли представители бизнеса начали устанавливать рекламные мини-рынки, за прилавком которых горожане могут продавать собственную продукцию.

 
 
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В Барановичах к Международному дню защиты детей появились три новые игровые площадки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по...
 
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