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Участникам "Мотольской регаты" предстоит пройти по лабиринтам из камышей

01.06.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет 1-3 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома Степан Млынчик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56017.php

Участникам "Мотольской регаты" предстоит пройти по лабиринтам из камышей

В этом году спортивный праздник среди любителей активного отдыха на воде состоится в четвертый раз.

Ожидается, что его участниками станут туристы-водники практически из всех регионов Беларуси, а также представители России и Украины. В частности, о своем участии заявили два экипажа байдарочников из города Любешов Волынской области и экипаж россиян из Краснодарского края. На 31 мая официально зарегистрировались 15 экипажей. Однако, как показывает практика, число участников увеличивается непосредственно в день соревнований.

Организаторы несколько изменили и увеличили маршрут нынешней "Мотольской регаты". Она стартует 2 июня в деревне Высокое Березовского района. Участникам предстоит пройти около 25 км по реке Ясельда, прежде чем они достигнут финиша первого этапа в агрогородке Спорово. Второй этап предусматривает покорение дистанции длиной до 30 км с финишем в арогородке Мотоль.

"Чтобы добавить экстрима, мы решили немного усложнить трассу. Если после Спорово Ясельда более прямая и предсказуемая, то на первом отрезке сплава по реке много изгибов и поворотов. Там есть старые русла, лабиринты из камышей, то есть нужно не просто грести, а еще и думать куда. Мы выдадим участникам регаты карты, по которым они будут ориентироваться, искать вход и выход из Споровского озера", - пояснил задумку Степан Млынчик.

Победителями будут признаны участники, показавшие минимальное время на этапах регаты. Они получат медали, кубки и ценные призы от организаторов. В программе фестиваля также запланированы спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования по пляжному волейболу, фигурное вождение байдарки и велосипеда, дартс, конкурс туристической песни. На центральном пляже Мотоля, где будут подведены итоги регаты, состоится концерт любительских коллективов, развернутся торговые ряды.

Организаторами фестиваля выступают Ивановский райисполком и эколого-краеведческое общественное объединение "Ясельда". Партнеры - республиканский биологический заказник "Споровский", Белорусское географическое общество.

 
 
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Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет 1-3 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист...
 
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