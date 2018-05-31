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В Иваново выбрали лучший эскиз памятного знака в честь Дня белорусской письменности

01.06.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Определен победитель открытого конкурса на разработку эскизного варианта памятного знака, который установят в Иваново в честь XXV Дня белорусской письменности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ивановском райисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56016.php

В Иваново выбрали лучший эскиз памятного знака в честь Дня белорусской письменности

Конкурс проводился с 2 по 24 мая. За это время в адрес отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома поступили материалы с 14 эскизными вариантами памятного знака. На заседании рабочей группы были подведены итоги конкурса. Лучшей признана совместная работа Алеся Шатило, Алексея Сорокина и Анны Богаткиной.

Авторский коллектив предложил использовать в композиции солнечные часы, поскольку счет времени зависит именно от Солнца. Центральным элементом памятного знака станет перо - символ рукописей, от которых берут начало печатные тексты. Этот эскизный вариант будет доработан с учетом замечаний представителей рабочей группы.

Памятный знак в честь юбилейного Дня белорусской письменности планируется установить в центральной части Иваново. Проект будет реализован за счет районного бюджета, средств областного субботника, Министерства культуры, а также спонсорских пожертвований.

XХV День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября и будет посвящен теме "Моя малая родина". Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств местных бюджетов, а также республиканских органов госуправления и иных источников.

 
 
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Определен победитель открытого конкурса на разработку эскизного варианта памятного знака, который установят в Иваново в честь XXV Дня белорусской письменности,...
 
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