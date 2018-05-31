В аварии на МКАД пострадали четыре человека

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дорожно-транспортном происшествии на МКАД пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщается, 31 мая около 19.40 Mercedes GL ехал в третьей полосе внутреннего кольца МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, который при перестроении во вторую полосу снизил скорость. От удара Peugeot отбросило во вторую полосу, где произошло столкновение с Mercedes Gelandewagen.

В результате столкновения Peugeot оказался за пределами проезжей части. Водитель этой машины - женщина 1983 года рождения и находящиеся на заднем сиденье дети (2012 и 2015 годов рождения), которые были в удерживающих устройствах, получили легкие травмы. Также пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot.

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