«Корпорация «Морозов»: по принципу справедливости

«Здоровский был у меня физрук в школе! Он ещё секцию волейбола вёл. Как мы круто играли!..» — эти слова до сих пор произносят с восхищением и уважением люди, которым уже самим скоро сорок. Заложенное в школьные годы стремление к здоровому образу жизни, радости движения, победе до сих пор помогает многим быть сильными, бодрыми, весёлыми, не бояться временных трудностей, оставаться долгие годы энергичными и молодыми, как он – Андрей Николаевич МОРОЗОВ.



Не счесть, сколько за 22 года было соревнований, сколько тренировок и сколько выигранных грамот, дипломов и кубков. Сколько уроков он провёл в спортзале и на стадионе родной четвёртой школы, сколько дал свистков, сколько голов забили его ученики на матчах. А они-то – каждый из них, — его помнят!.. Нынешние же ученики стремятся на каждую тренировку с удовольствием и чувством, как будто они идут на дружескую тусовку. В принципе, так оно и есть, а душой всей компании является тренер, Андрей Николаевич. При этом никто не скажет, что он как то особенно добр или мягок, много позволяет или закрывает на что-то глаза. Нет, он строгий! Требовательный, принципиальный, настойчивый. Но при этом он весёлый, любит пошутить, и таким образом строгость за улыбкой как будто и не заметна. Кроме всего прочего, Андрей Николаевич очень внимательный и чуткий педагог, из тех, кто «чувствует» сердце ребёнка и к каждому из учеников находит индивидуальный подход. Он всегда искренний и открытый. Поэтому к нему и тянуться ребята: чувствуют, что тут всё честно, без фальши. Порой во время соревнований стараются выиграть даже не для себя или для команды, а для него, физрука. Потому что он так искренне расстраивается из-за проигрышей, и так скрупулёзно ищет потом свои упущения и недоработки, что хочется отдать последние силы, лишь бы выиграть и его порадовать, уверить, что всё делал правильно!

На занятиях Морозова всегда интересно, будь то урок физкультуры или тренировка по волейболу: он постоянно придумывает необычные и увлекательные упражнения, чтобы ребятам не было скучно. Всегда мотивирует ребят, пробуждает в них интерес к спорту и здоровому образу жизни. Не жалеет похвалы, если она заслуженная, и всегда находит хорошие слова, чтобы кого-то поощрить. Хотя незаслуженных поблажек от него не дождёшься. И вот парадокс: дети, привыкшие, что им позволено в современном мире и в современной школе очень многое; дети, избалованные родительской заботой; дети, стремящиеся не признавать ни границ, ни рамок, ни авторитетов – они тянутся к Морозову. Потому что, наверное, им на самом деле очень нужны и дисциплина, и строгость, и авторитет взрослого. Но ещё им нужна искренность, без притворства и фальши. За таким взрослым пойдут и наивный первоклашка, и выпускник, уверенный, что знает об этой жизни всё.

Стоит ли удивляться, что оба сына Андрея Николаевича, Павел и Алексей, пошли по стопам отца! Обоих он пристрастил к спорту с самого детства. Пацаны защищали честь школы и района во всех возможных соревнованиях, показывали отличные результаты. И иногда отчаянно не понимали: «Почему он с нам такой строгий?! Гораздо строже, чем со всеми остальными. Ведь мы так стараемся, а он… Как будто мы чужие!..» Папа часто объяснял им, что если не будет требовать от собственных сыновей, как тогда требовать от других детей? Паша и Лёша в школьном спорте жили с чувством, как будто их в железных рукавицах держали. И никаких поблажек, как иногда бывает «учительским деткам», для них не было.

С годами они поняли, что отец требовал от них большего, чем от остальных, именно потому, что они его дети. Он хотел вложить в них что-то хорошее не только как в учеников, но и как в сыновей, как в своё продолжение. И результат получился на славу. Оба Морозовых-младших, два спортсмена-красавца, гордость и честь школы, в итоге стали не только прекрасными людьми, честными, целеустремлёнными, отзывчивыми и ведущими здоровый образ жизни. Они выбрали ту же профессию, что и Морозов-старший. Павел закончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «тренер по легкой атлетике и учитель физической культуры». Алексей учится в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, специальность «инструктор-методист по ЛФК, учитель физической культуры и здоровья». Всех троих по-прежнему можно встретить на всевозможных соревнованиях, но теперь повзрослевшие сыновья смотрят на отца больше как на коллегу, чем на своего тренера. Есть чему поучиться, есть что обсудить, есть о чём поспорить. Три физрука в доме – маме Снежане остаётся только по цвету спортивного костюма отличать, кто где! Ведь благодаря занятиям спортом Морозов-старший и выглядит не намного старше Паши и Лёши. Часто незнакомые с ними люди принимают эту компанию за братьев. В чём-то он и есть им как брат и друг – бывает такой особый, высшей пробы, вид отца. Справедливый, честный, авторитетный, сильный, понимающий – мечта любого парня. Бывает и такой особый, высшей пробы, учитель – про уроки которого былые ученики вспоминают с восхищением двадцать лет спустя. Пусть пройдёт ещё 20 лет, а «Корпорация «Морозов» не стареет, и всё новые юные волейболисты пусть учатся вере в себя, упорству и принципу честной игры.

Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ. Фото автора