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Под Слуцком на объездной дороге перевернулась фура. Вероятно из-за того, что её «подрезал» внедорожник

01.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Под Слуцком на&nbsp;объездной дороге перевернулась фура. Вероятно из-за того, что её&nbsp;&laquo;подрезал&raquo; внедорожник
Фото: ОГАИ Слуцкого РОВД
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В пятницу, 1 июня, в 8.10 между деревнями Беличи и Октябрь перевернулась фура с грузом 17 тонн.

Об этом сообщил «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

По предварительной информации, со стороны Болотчиц в сторону Челевич выехал внедорожник чёрного цвета — предположительно Audi Q7 или Q5. Она подрезала фуру, которая ехала со стороны Белич.

Водитель фуры, чтобы избежать столкновения, решил вывернуть руль вправо и съехал в кювет. Он не пострадал, только груз и фура.

ОГАИ Слуцкого РОВД просит очевидцев и владельцев видеорегистраторов, которые находились на этом участке сегодня около 8.00 и видели чёрный внедорожник, сообщить по тел. 102 или 8 (029) 346 61 72 (Дмитрий Николаевич Семибратов)

Фотографии: ОГАИ Слуцкого РОВД

 
 
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