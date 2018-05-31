Под Слуцком на объездной дороге перевернулась фура. Вероятно из-за того, что её «подрезал» внедорожник

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В пятницу, 1 июня, в 8.10 между деревнями Беличи и Октябрь перевернулась фура с грузом 17 тонн.
Об этом сообщил «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.
По предварительной информации, со стороны Болотчиц в сторону Челевич выехал внедорожник чёрного цвета — предположительно Audi Q7 или Q5. Она подрезала фуру, которая ехала со стороны Белич.
Водитель фуры, чтобы избежать столкновения, решил вывернуть руль вправо и съехал в кювет. Он не пострадал, только груз и фура.
ОГАИ Слуцкого РОВД просит очевидцев и владельцев видеорегистраторов, которые находились на этом участке сегодня около 8.00 и видели чёрный внедорожник, сообщить по тел. 102 или 8 (029) 346 61 72 (Дмитрий Николаевич Семибратов)