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«Чтобы добиться успеха, нужно не работать, а пахать». Интервью с победителем международного турнира по тайскому боксу

01.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Чтобы добиться успеха, нужно не работать, а пахать». Интервью с победителем международного турнира по тайскому боксу

Случчанин Алексей Крепец стал победителем на международном турнире по тайскому боксу. Соревнования проходили с 3 по 7 мая на греческом острове Родос. SlutskGorod встретился с чемпионом, чтобы узнать, почему он не хочет уезжать из родного Слуцка и трудно ли воспитывать молодых спортсменов.

Алексею Крепцу 25 лет, и в большой спорт он пришёл всего 5 лет назад. Не последнюю роль в этом сыграла служба в армии – сослуживцем случчанина был известный белорусский борец Эдуард Муровицкий, который и сподвигнул Алексея попробовать себя в смешанных единоборствах.

— После демобилизации я остался в Минске служить по контракту во внутренних войсках. Решил, что нельзя сводить жизнь к простому принципу «дом-работа», а надо заняться чем-то интересным. Списался в социальных сетях с Эдуардом и договорился, что приду к нему тренироваться в клуб «Феникс», вспоминает Алексей.

Так и началась спортивная карьера случчанина. Буквально через месяц тренировок в начальной группе Алексей попал на первые республиканские соревнования по рукопашному бою. Победу новичок не одержал, но зато смог заинтересовать тренера и попасть в сборную клуба «Феникс». Тренировки на повышенном уровне быстро дали свои плоды, и уже через год занятий он завоевал первую награду – стал серебряным призёром Кубка Республики Беларусь по рукопашному бою.

— Я пришёл в клуб без подготовки, начал заниматься с нуля. Так что мне пришлось не просто много работать, мне пришлось «пахать», чтобы добиться результатов и достойно выступить на соревнованиях. Да, я не обделён природной склонностью к спорту, но без труда из меня бы точно ничего не вышло, уверен тренер.

В 2014 году в спортивной карьере Алексея Крепца случился переломный момент – по личным обстоятельствам парню пришлось прекратить тренировки. В это время Алексей переехал в родной Слуцк, познакомился с будущей женой и стал вести простую жизнь среднестатистического жителя райцентра. Однако, выдержать рутину активному по природе человеку оказалось нелегко.

— Прошёл, наверное, год с того момента, как я бросил спорт. В один прекрасный момент понял, что не могу без тренировок. Пришёл к своему тренеру Максиму Королькову и заявил: «Возьмите меня обратно!». Надо отдать ему должное, он меня принял без лишних слов и разборок, — рассказывает Алексей Крепец.

Тренер – он как мама и папа в одном лице: каким бы ты плохим или хорошим не был, он примет тебя со всеми твоими проблемами

Новый старт в спорте стал успешным. Он завоевал титул чемпиона Республики Беларусь по грэпплингу, стал мастером спорта по грэпплингу, кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, кандидатом в мастера спорту по ММА, а в декабре прошлого года на Международных играх боевых искусств в Минске стал бронзовым призёром.

Многие знают Крепца не только как действующего спортсмена, но и как основателя и тренера слуцкого клуба смешанных единоборств. Идея развивать этот многогранный вид спорта в Слуцке появилась у молодого человека чуть больше года назад.

— Я подумал: я действующий спортсмен, так почему бы мне не обучать других? Тем более, я живу в Слуцке, альтернативы здесь нет, значит, клуб смешанных единоборств может быть интересен местным жителям. Тренер минского клуба «Феникс» Максим Корольков поддержал такую идею. Мы подписали договор об открытии в Слуцке филиала «Феникса», но долго икали помещение. Помог директор СШ №11 Валерий Гаркавенко: ему понравилась идея с открытием клуба единоборств, он предоставил нам пустующие подвальные помещения. Правда, пока там идёт ремонт, мы тренируемся в спортзале. Но скоро будет открытие основного зала.

Слуцкий филиал «Феникса» начал работу в прошлом году. Желающих заниматься смешанными единоборствами оказалось достаточно, так что из одной группы постепенно сформировались три: младшая, где занимаются дети от 6 до 9 лет, средняя – для подростков от 10 до 14-ти, и основная, для спортсменов от 15-ти лет и старше. Основная масса тех, кто посещает клуб, школьники. Но есть и взрослые спортсмены, которые составляют сборную слуцкого клуба. Тренируются не только парни – на данный момент в клубе занимаются и 3 девочки.

— Большинство ребят приходят без какой-либо подготовки, начинаем с нуля. К детям нужен определенный подход, с ними нельзя жёстко и слишком строго, как со взрослыми. Плюс, надо учитывать нагрузки, да и то, что этот вид спорта достаточно травмоопасный. Но ребята ходят с удовольствием, значит, у меня получилось их заинтересовать, — признаётся Алексей.

Спортсмен уверен: борьба – это тот вид спорта, который просто необходим для подростков. Он даёт правильный выход агрессивной энергии, которая обычно приводит к большим проблемам.

— Есть такая поговорка: хочешь драться – дерись на ринге. Такова природа мужчины, пусть даже и подростка – нам нужно драться, показывать свою силу. Отсюда и такие ситуации, как драка за Домом культуры, что произошла этой зимой. Столько проблем и разборок из-за того, что мальчишки сцепились и побили друг друга. А если бы занимались спортом, этого бы не произошло.

Настоящий спортсмен никогда не полезет в уличную драку. Он свою энергию направляет в мирное русло: показывает высокий уровень на соревнованиях, создаёт имидж нашей стране на международной арене.

Сейчас в слуцком филиале клуба «Феникс» обучают ММА, тайскому боксу, грэпплингу. Воспитанники слуцкого «Феникса» показывают хорошие результаты и регулярно привозят награды с соревнований разного уровня. 

Алексей Крепец уверен, что в городе много способных ребят, готовых трудиться и строить спортивную карьеру. Причём, для этого не обязательно ехать в столицу.

— Я не люблю Минск и для жизни предпочитаю наш город. Считаю, что и здесь можно прекрасно развиваться. И не надо бояться пробовать свои силы в чём-то новом. Ведь успех зависит не только от таланта и способностей, в большей степени на него влияют трудолюбие и целеустремлённость. Даже из простого полена Папа Карло смог сделать Буратино. Представьте, какую мощь можно создать из человека! — улыбается тренер.


Катя Ивановская
Фото, видео: Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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SlutskGorod встретился с чемпионом, чтобы узнать, почему он не хочет уезжать из родного Слуцка и трудно ли воспитывать молодых спортсменов.
 
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