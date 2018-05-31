В Солигорском и Борисовском районах водители уснули за рулём - оба погибли





За прошедшие сутки в Минской области произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых водители уснули за рулём. Обоим это стоило жизни.

Вчера, 31 мая, около 16 часов вблизи г.п. Старобин Солигорского района 38-летний местный житель на Ссангйонг Рекстон не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ 6675. Житель Старобина получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Солигорской больницы, где вечером скончался. Водитель и пассажир ГАЗ получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель Ссангйонг Рекстон был трезвым, предположительно уснул за рулем, сообщает УВД Миноблисполкома.









Аналогичная авария в этот же день произошла в Борисовском районе. 50-летний россиянин на Ауди А5 не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на стоящий погрузчик. Водитель, который был трезв и пристегнут, погиб на месте. Предположительно, он также заснул за рулем. Экспертам управления ГКСЭ по Минской области предстоит выяснить, мог ли водитель легкового автомобиля предотвратить наезд на погрузчик, в каком техническом состоянии был автомобиль и другие вопросы.









На данный момент по обоим ДТП проводятся проверки.

ГАИ напоминает, что после многочасового вождения реакция замедляется, появляется сонливость. В таком состоянии вести автомобиль опасно. При возникновении неординарной ситуации на большой скорости человек не успевает вовремя отреагировать. Происходит авария.

В ближайшие выходные сохранится жаркая погода, поэтому ГАИ Минской области рекомендует водителям не злоупотреблять скоростью, не ослаблять внимание за рулем и проявлять осторожность. Если Вы почувствовали слабость и усталость, надо обязательно остановиться, выйти из машины, размяться и пройтись. Возможно, полчаса подремать или просто отдохнуть.