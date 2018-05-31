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Ролики, скейтборд и велосипеды. Минчан приглашают на массовый любительский заезд
В субботу минчан приглашают на массовый заезд на роликах, лонгах, велосипедах, самокатах и скейтбордах. Мы узнали, где и во сколько он пройдет.
Участников приглашают собираться в 9.30 у магазина «Алми» возле метро «Петровщина». Оттуда колонна в 10.00 двинется по тротуарам в сторону второго кольца. По нему участники проедут до площади Бангалор и завершат забег у стелы. На всем маршруте колонну будет сопровождать милиция и скорая.
Основной организатор забега — неформальное сообщество роллеров-любителей HAMSTERS CLUB. Они говорят, что все согласовано с городскими властями.
— Мероприятие станет отличным примером взаимодействия столицы и андеграундного движения, что делает наш заезд уникальным для Минска, — добавляют они.
Но на заезд приглашают не только людей на роликах, но и на лонгах, велосипедах, самокатах, а также скейтбордах. Яркие костюмы — только приветствуются.
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Он пройдет в субботу, 2 июня.
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