​Крупный пожар произошёл в здании ФОК в Витебской области

Сообщение о возгорании в физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах поступило утром 1 июня, сообщает МЧС Витебской области.

По прибытии спасателей к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. Персонал ФОКа – восемь человек – покинули здание до прибытия пожарных самостоятельно. Пострадавших нет. Через несколько часов пожар удалось потушить.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешётки кровли, покрытой металлочерепицей.