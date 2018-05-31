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Крупный пожар произошёл в здании ФОК в Витебской области
Сообщение о возгорании в физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах поступило утром 1 июня, сообщает МЧС Витебской области.
По прибытии спасателей к месту происшествия наблюдалось сильное задымление. Персонал ФОКа – восемь человек – покинули здание до прибытия пожарных самостоятельно. Пострадавших нет. Через несколько часов пожар удалось потушить.
По предварительным данным, возгорание произошло в районе деревянной обрешётки кровли, покрытой металлочерепицей.
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Сообщение о возгорании в физкультурно-оздоровительном комплексе в Миорах поступило утром 1 июня, сообщает МЧС Витебской области.
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