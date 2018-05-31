Музыка и спорт. Программа «Большой бард-рыбалки-2018» удивит разнообразием

Праздник стартовал в 2010 году и уже бьет рекорды популярности. ©

Праздник стартовал в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и вообще Беларуси и возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тысяч гостей и участников из 10 стран.

Организаторами «Большой бард-рыбалки» выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Своя среда» и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Генеральный партнер проекта - ОАО «Моготекс», официальный партнер - ОАО «Белшина».

Юлий Ким и Юрий Ряшенцев. Чем барды отличаются от поэтов-песенников? Подробнее

Программа на любой вкус

В новом сезоне «бард-рыбалка» сделает акцент на тематических музыкальных программах с участием известных бардов и музыкантов более чем из десяти стран. Одно из главных мероприятий - творческий проект «100 лет Александру Галичу». Готовится к презентации программа «Без границ», в которой задействованы известный немецкий рок-музыкант и пацифист Тино Айсбреннер и белорусский автор-исполнитель Ольга Залесская.

Не менее интересным будет и музыкально-поэтический проект «Моя Цветаева» в исполнении известного украинского барда Владимира Новикова.

Любители творчества Владимира Высоцкого смогут посетить концерт, посвященный 80-летию поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя.

Традицией на «бард-рыбалке» стал международный проект «Соседи», в котором гости поют на языках стран проживания. Специальным гостем мероприятия будет известный российский музыкант, перформансист Псой Короленко, который вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом (Москва) представит новую программу «Неожид».

Зрителей также ждет встреча с известным российским бардом и актером Алексеем Иващенко. Он выступит на празднике с сольным концертом.

Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия: конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс «Кiрмаш смаку», проект «Королева бард-рыбалки» и др.

К слову, запланированы и приятные бонусы. Так, тысячу первых посетителей «Большой бард-рыбалки» угостят на КПП грибным паштетом от партнеров праздника.

Кстати

Официальный сайт праздника - bard-rybalka.by

Провести выходные на «Большой бард-рыбалке» можно за 15 руб. - это организационный взнос с каждого участника праздника. Детям до 12 лет участие - бесплатно.

Стоимость парковочного места для легковой машины - 5 руб., для каравана - 20 руб., для автобуса - 30 руб.

Для гостей, которые не имеют туристического оборудования, будет заранее организован городок с палатками, спальниками, ковриками, возможностью пользоваться мангалами и столами. Аренда такого жилья дополнительно обойдется в 10 руб. в сутки на человека либо 15 руб. - на двое суток. Бронировать места в этом гостевом лагере просим заранее по телефону (29) 687-88-09.

Информацию о празднике, размещении можно получить по тел. (29) 620-32-01, (29) 620-32-01.