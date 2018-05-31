ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыка и спорт. Программа «Большой бард-рыбалки-2018» удивит разнообразием

01.06.2018 13:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Музыка и спорт. Программа «Большой бард-рыбалки-2018» удивит разнообразием
Праздник стартовал в 2010 году и уже бьет рекорды популярности. © / Фото из открытых источников

Праздник стартовал в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и вообще  Беларуси и возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тысяч гостей и участников из 10 стран.

Организаторами «Большой бард-рыбалки» выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Своя среда» и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Генеральный партнер проекта - ОАО «Моготекс», официальный партнер - ОАО «Белшина».

Музыка и спорт. Программа «Большой бард-рыбалки-2018» удивит разнообразием
Юлий Ким и Юрий Ряшенцев. Чем барды отличаются от поэтов-песенников?
Подробнее

Программа на любой вкус

В новом сезоне «бард-рыбалка» сделает акцент на тематических музыкальных программах с участием известных бардов и музыкантов более чем из десяти стран. Одно из главных мероприятий - творческий проект «100 лет Александру Галичу». Готовится к презентации программа «Без границ», в которой задействованы известный немецкий рок-музыкант и пацифист Тино Айсбреннер и белорусский автор-исполнитель Ольга Залесская.

Не менее интересным будет и музыкально-поэтический проект «Моя Цветаева» в исполнении известного украинского барда Владимира Новикова.

Любители творчества Владимира Высоцкого смогут посетить концерт, посвященный 80-летию поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя.

Традицией на «бард-рыбалке» стал международный проект «Соседи», в котором гости поют на языках стран проживания. Специальным гостем мероприятия будет известный российский музыкант, перформансист Псой Короленко, который вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом (Москва) представит новую программу «Неожид».

Зрителей также ждет встреча с известным российским бардом и актером Алексеем Иващенко. Он выступит на празднике с сольным концертом.

Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия: конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс «Кiрмаш смаку», проект «Королева бард-рыбалки» и др.

К слову, запланированы и приятные бонусы. Так, тысячу первых посетителей «Большой бард-рыбалки» угостят на КПП грибным паштетом от партнеров праздника.

Кстати

Официальный сайт праздника - bard-rybalka.by

Провести выходные на «Большой бард-рыбалке» можно за 15 руб. - это организационный взнос с каждого участника праздника. Детям до 12 лет участие - бесплатно.

Стоимость парковочного места для легковой машины - 5 руб., для каравана - 20 руб., для автобуса - 30 руб.

Для гостей, которые не имеют туристического оборудования, будет заранее организован городок с палатками, спальниками, ковриками, возможностью пользоваться мангалами и столами. Аренда такого жилья дополнительно обойдется в 10 руб. в сутки на человека либо 15 руб. - на двое суток. Бронировать места в этом гостевом лагере просим заранее по телефону (29) 687-88-09.

Информацию о празднике, размещении можно получить по тел. (29) 620-32-01, (29) 620-32-01.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-29 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища состоится IХ Международный музыкально-спортивный праздник «Большая...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Крупный пожар произошёл в здании ФОК в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика